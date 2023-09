Projeto prevê levar universidade à periferia de Fortaleza

Inicialmente chamada de " Universidade da Periferia ", ação tem como proposta levar o ensino universitário aos moradores do José Euclides Ferreira Gomes , conjunto situado na região do Grande Jangurussu.

De acordo com Wally Menezes, reitor do IFCE, a iniciativa adotada pelos três órgãos teve como base uma estratégia que o IFCE tem adotado de "sair da corte da academia" e ir para onde o instituto federal e outras instituições de ensino "precisam ir", pacificando territórios por meio da educação.

"(É uma oportunidade de mostrar) Que a cultura de paz pode ser levada, ampliada, amplificada, revigorada e implementada não só no José Euclides mas em outros espaços onde a violência pode ser combatida com acesso a educação (...) É uma divida social que todas as instituições têm, porque não há nada mais integrador, mais libertador que a educação, do que a geração de oportunidades para as pessoas, do que a demonstração de outros mundo necessários que devem ser discutidos", diz.

Os cursos serão ofertados em galpões que estavam sem uso e vão receber adaptações para a realização das atividades. O lançamento do projeto deve acontecer na segunda quinzena de outubro próximo, permitindo a realização da primeira etapa de formações.

Segundo Wally, o conjunto habitacional José Euclides vai receber uma espécie de piloto do programa, que pode servir como modelo e ser futuramente aplicado em outros bairros da periferia fortalezense.



"Existem outras unidades mapeadas (...) Nossa intenção, mais uma vez, é montar os territórios da paz pela Universidade da Periferia, mas esses outros territórios precisam ser pensados não só na perspectiva do Centec e do IFCE, mas na perspectiva do MTST e da população desses territórios (...) Nós estamos, sim, planejando (levar o programa a outros lugares), mas estamos fazendo com muita prudência, muita calma e principalmente com muita assertividade", destacou o reitor.