Mulher pede água e furta idosa em bairro de Fortaleza

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que apura as circunstâncias do furto. A Polícia Civil do Ceará reforça a importância do fato ser comunicado por meio de Boletim de Ocorrência.

Imagens das câmeras instaladas no interior do imóvel mostram quando a mulher pega uma blusa branca e furta objetos enquanto a vítima está na cozinha. A mulher ainda deixa os objetos caírem no chão, mas consegue recolher a carteira.

Câmeras de segurança flagraram um furto no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza , na última quarta-feira, 6. Na ocasião, uma mulher pediu água em uma residência e foi atendida por uma idosa. No entanto, enquanto a idosa praticava a gentileza, a mulher furtou objetos e dinheiro da casa.

O POVO recebeu uma série de relatos de roubos e furtos no bairro Conjunto Ceará durante o mês de agosto. A maioria das ações praticadas por homens em motocicletas e carros. Ainda houve o registro de um homicídio na calçada de uma agência bancária, em que um rapaz "guardador de carros" foi morto com um tiro na cabeça enquanto dormia na entrada do banco.

No dia 26 de agosto O POVO recebeu informações de um roubo na avenida L em que as vítimas reagiram a ação criminosa. Os criminosos fugiram com os aparelhos celulares. Já nas ruas 107 e 103 também foram registrados roubos, todos flagrados por câmeras de segurança.

A SSPDS informou que apura denúncias de roubo ocorridas nos dias 25 e 26 no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. A pasta ressaltou a importância do Boletim de Ocorrência. Conforme o órgão, um homem suspeito de envolvimento em roubos na região deu entrada no hospital após ser atingido por disparos de arma de fogo. O caso é investigado pelo 12º Distrito Policial.

Conforme a nota, de forma preventiva, equipes da Polícia Militar realizam o patrulhamento no bairro por meoo de viaturas do Policiamento Ostensivo Geral, da Força Tática e do motopatrulhamento do 17º Batalhão da Polícia Militar. Além disso, atuam na região, composições do Raio e Choque, da PMCE.

Outros casos de insegurança

Páginas do bairro, como o Conjunto Ceará Ordinário, recebem diariamente denúncias de moradores sobre roubos e furtos. Há aproximadamente duas semanas, as luminárias de uma espetaria, que fica no canteiro central da avenida Ministro Albuquerque Lima, na Capital, foram furtadas. A situação foi retratada na página.

Em agosto último, na rua 727, criminosos roubaram todos os clientes em uma pastelaria. Uma das clientes, entrevistadas pelo O POVO, foi vítima da ação e teve o aparelho celular roubado.