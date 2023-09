Prédio da Justiça do Trabalho no Centro passará por obras e atividades serão transferidas

Durante reforma do edifício Dom Hélder Câmara, que deve acontecer até dezembro, atividades presenciais das 14 varas do trabalho serão deslocadas para o edifício Desembargador Manoel Arízio de Castro, ao lado, e para o prédio-sede do Tribunal, na Aldeota

De acordo com a Justiça do Trabalho, a decisão afeta as atividades de todas as unidades judiciais e administrativas do edifício, que pertence ao Fórum Autran Nunes. A medida foi tomada para que as obras sejam executadas de forma melhor e mais rápida, além de evitar os transtornos da realização das reformas durante o horário de expediente ou possíveis riscos de acidentes.

As atividades presenciais realizadas no edifício Dom Hélder Câmara, localizado no Centro de Fortaleza, onde funcionam 14 das 18 varas da Justiça Trabalhista, serão suspensas a partir do próximo dia 11. O prédio passará por obras que deverão ser concluídas até dezembro deste ano.

Durante o período de interdição, as atividades presenciais serão deslocadas para o Edifício Desembargador Manoel Arízio de Castro, na avenida Duque de Caxias, 1.150, ou para o prédio-sede do TRT-7, localizado na avenida Santos Dumont, 3.384, na Aldeota.

No período de funcionamento das Varas Trabalhistas no prédio-sede do Tribunal, o acesso do público externo poderá ser feito pela entrada da avenida Santos Dumont. O atendimento será realizado por meio do Balcão Virtual, com funcionamento das 8h às 15h.

As obras do edifício Dom Helder Câmara estão previstas para serem finalizadas no dia 19 de dezembro. O prédio foi inaugurado em 2008 e ainda não havia passado por uma reforma ampla. O imóvel tem 8.419 metros quadrados, divididos em nove andares que abrigam varas trabalhistas e setores administrativos, além de um andar de garagem e quatro elevadores.

Saiba para onde as atividades das Varas Trabalhistas serão realocadas