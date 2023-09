Duas pessoas são presas e um adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Fortaleza

Com o trio foram apreendidas oito trouxinhas de cocaína e uma quantia em dinheiro, além de uma bolsa com 15 gramas de cocaína e 14 gramas de maconha

Duas pessoas foram presas e um adolescentes apreendido suspeitos de tráfico de drogas no bairro Benfica, em Fortaleza. A prisão aconteceu na noite dessa sexta-feira, 1º, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), flagrarem o trio comercializando drogas na região.

Na ocasião, o Nuvid também flagrou o momento em que os suspeitos esconderam o material em um buraco entre a calçada e o asfalto. Uma equipe da PMCE foi acionada para ir até o local, onde abordaram os suspeitos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As duas pessoas presas foram identificadas por Nayane Maria Melo da Silva, de 32 anos, com antecedentes criminais por roubo, e Lucas Ribeiro Barbosa, de 20 anos. Um adolescente, de 15 anos, foi capturado. Com o trio foram apreendidas oito trouxinhas de cocaína e uma quantia em dinheiro, além de uma bolsa com 15 gramas de cocaína e 14 gramas de maconha.