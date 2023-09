Covid Fortaleza: Coronavac deu proteção de 82% contra mortes em idosos

Chegada de lotes da CoronaVac, do Butantan, ao Ceara. Imunizantes são guardados em câmaras de refrigeração e distribuídos para municípios do Ceara. Setembro de 2021 Crédito: Aurelio Alves

No momento mais letal da pandemia de Covid-19 no Brasil, no início da segunda onda (em janeiro/fevereiro de 2021), impulsionada pela introdução da variante Gama, a Coronavac foi a diferença entre a vida e a morte para uma parcela vulnerável da população. Artigo publicado no periódico Vaccine revela que o imunizante conferiu uma proteção de 82% contra a morte, 68% contra internação em UTI e 56% contra hospitalização em idosos de Fortaleza. Segundo o estudo, duas semanas após a segunda dose (esquema primário completo como previsto na bula) a proteção se estabeleceu significativamente. No período crítico, a Coronavac tinha a vantagem de ter um intervalo mais curto para a segunda dose, de 14 dias. Registros de hospitalização (a), internações em UTI (b) e mortes (c). A linha vermelha representa os não vacinados. Quanto mais distante do azul (vacinados), maior a efetividade da vacina Crédito: Autores da pesquisa

"O grupo dos indivíduos que foi vacinado entre janeiro e agosto de 2021 foi pareado com pessoas não vacinadas no mesmo período seguindo uma proporção de 1:1 de acordo com covariáveis de base de idade, sexo e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do bairro de residência. Apenas desfechos graves relacionados à Covid-19 foram incluídos na análise: hospitalização, internação em UTI e óbito", pormenoriza. O método tenta parear pessoas com o mesmo perfil etário, de gênero e tenta diminuir o efeito eventual do status socioeconômico, que pode interferir no desfecho. Os pesquisadores obtiveram 62.643 "pares compatíveis" por meio de um programa computadorizado.

"É uma simulação de um ensaio clínico", diz. Ou seja, tenta simular o percurso de pessoas com esses perfis similares — um vacinado com a Coronavac e outro não vacinado — como se estivesse acompanhando os pacientes à época da infecção deles. As informações individuais sobre as datas de teste e vacinação contra o SARS-CoV-2 foram obtidas no registro estadual IntegraSUS e no registro municipal Vacine Já, respectivamente. As informações sobre desfechos relacionados à Covid-19, como hospitalização e internação em UTI são armazenadas no banco de dados nacional de vigilância de doenças respiratórias agudas graves, o SIVEP-Gripe As mortes foram verificadas no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).