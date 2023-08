Apenas 1,7% das crianças até 5 anos receberam três doses da vacina contra Covid-19 em Fortaleza

Fortaleza tem, ao todo, 168.474 crianças nesse grupo etário. Apenas 20% dessa população iniciou o esquema vacinal , enquanto somente 1,7% delas tomou as três doses. A vacinação de bebês e crianças de até cinco anos foi iniciada em novembro de 2022. Depois de nove meses, até o dia 28 de agosto, 34.834 delas receberam a primeira dose e 18.084 tomaram a segunda.

A maioria das crianças de seis meses a cinco anos incompletos de Fortaleza ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. A terceira dose está disponível para essa faixa etária desde fevereiro nos postos de saúde da Capital. No entanto, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apenas 2.656 crianças receberam a D3 , o que equivale a 7,6% daquelas que tomaram a primeira dose.

Para essa faixa etária são utilizadas as marcas Pfizer Baby, com intervalo de oito semanas (ou 60 dias) entre a segunda dose e a terceira, e Coronavac, com intervalo de quatro meses (ou 120 dias).

Vanessa Soldatelli, coordenadora de imunização de Fortaleza, explica que muitas famílias ainda relatam ter receio de vacinar os bebês e crianças. “Ela tem a mesma segurança das vacinas de rotina. Tanto é que estamos com dois anos de vacinação e as pessoas estão protegidas, a gente conseguiu superar a pandemia e nem usa mais máscaras”, afirma.

Outro motivo para a baixa procura é o esquecimento, segundo Vanessa, “porque aquela urgência da Covid já passou”. “É uma situação que ainda pode trazer outros problemas. As crianças continuam adoecendo e precisam se vacinar, tem que ter as doses recomendadas. A gente não sabe como vai ser no futuro ainda”, orienta a coordenadora.

Desde o início da vacinação desta faixa etária, Vanessa afirma que a Prefeitura realiza o processo de busca ativa para encontrar as famílias e orientar sobre a necessidade da vacina. “Muitas vezes foi negado”, relata. Algumas famílias relatam que os adultos se vacinaram e não procuram o imunizante para as crianças pequenas. Vanessa explica que isso não é suficiente para proteger as crianças.

As equipes de vacinadores também foram a quatro creches realizar a imunização dos alunos em 2023. No entanto, é preciso que os pais autorizem mandando o cartão de vacinação da criança. “Se não mandar o cartão, a gente não pode fazer. Nossa dificuldade maior foi essa. De 60 crianças em uma creche, só cinco tiveram autorização”, conta.

Em 2023, Fortaleza registrou 183 casos de crianças com menos de cinco anos positivos para Covid-19. Entre os menores de idade, essa faixa etária registra a maior quantidade de casos.