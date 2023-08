Fortaleza completa 10 anos sem picos de dengue; entenda

A dengue é considerada endêmica no município de Fortaleza desde 1986. A classificação se dá quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem aumentos significativos no número de casos.

Nos últimos dez anos, Fortaleza não registrou processos epidêmicos relacionados à dengue . A informação foi anunciada na manhã desta terça-feira, 29, durante a cerimônia de conclusão do curso técnico de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. De acordo com o último Boletim Epidemiológico de Arbovirose, divulgado no início de agosto, Fortaleza registrou 3.683 casos de dengue e um óbito em 2023.

Ainda na manhã desta terça-feira, ocorreu a cerimônia de formatura de 2.201 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres.

A Capital conta, ao todo, com 2.298 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 1.404 Agentes de Combate às Endemias (ACE). Desses, graduaram-se no nível técnico 1.391 ACSs e 810 ACEs .

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, os formandos já eram funcionários públicos do Município. Contudo, eles atuavam sem uma formação específica na área, apenas com cursos de capacitação.

“A grande importância do curso é aliar a prática, que esses agentes têm muita, muita experiência, com a teoria. Esse somatório, de fato, vai dar uma melhorada acentuada à atenção primária de Fortaleza”, pontuou o secretário de Saúde, Galeno Taumaturgo.

O curso técnico em Agente Comunitário de Saúde e técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias teve duração de dez meses. A formação dos funcionários é fruto de uma ação nacional, feita em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Ministério da Saúde (MS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Consems).