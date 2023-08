CE: Mostra de teatro arrecada mais de 7 toneladas de alimentos para doação

A 21ª edição da mostra de Teatro Transcendental, realizada entre os dias 18 e 20 de agosto, em Fortaleza, arrecadou mais de sete toneladas de alimento para doação. A entrada para as apresentações era gratuita, com custo social de 2 quilos (kg) de alimentos. A ação foi possibilitada pelo apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, em conjunto com apoiadores e patrocinadores. A entrega do material arrecadado ocorreu na manhã desta terça-feira, 29.

“Nosso objetivo é levar peças de teatro gratuitas, tanto para a capital cearense quanto para o interior do Ceará”, explica Priscila Vital, organizadora e coordenadora do evento. “[São] temas espiritualistas, que falam sobre amor, paz, fé etc.”, adiciona.