Bairros cearenses recebem projeto que traça memória patrimonial de periferias

Canindezinho, Conjunto Ceará, Mucuripe, Poço da Draga e Serrinha serão contemplados com 5 dias de visita do projeto "Patrimônio para Todos" (PPT), da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

Nesta edição, que inicia as atividades nesta segunda-feira, 28, os bairros Canindezinho, Conjunto Ceará, Mucuripe, Poço da Draga e Serrinha receberão visitas do projeto, que conta com três dias de oficinas explicativas sobre patrimônio, escrita e uso de tecnologias, e dois dias de visitas em campo para que os alunos possam identificar e fotografar as referências culturais do bairro e conversar com os moradores da área visitada.

O projeto tem o objetivo de sensibilizar a juventude fortalezense sobre a relevância de conhecer e favorecer a diversidade patrimonial que abraça a cidade. Com o tema “Patrimônios (in)visíveis”, o projeto tem foco em bens, saberes e bens culturais que são a identidade da comunidade local.

A coordenadora pedagógica do projeto Patrimônio para Todos (PPT) – uma aventura através das memórias, Hannah Mariah, relata que as oficinas são baseadas no inventário participativo, que é utilizado nos registros dos bens culturais dos patrimônios que são mapeados nos bairros que recebem a visita do projeto.

“Depois que desenvolvem os inventários, a gente chega com os conceitos, com as discussões e através desses instrumentais a gente começa a pensar a partir do olhar da comunidade. Quais são os patrimônios? E aí a gente utiliza algumas categorias básicas, a gente tem saberes, ofícios e modos de fazer as expressões culturais, os lugares, as celebrações, as histórias e lendas e os guardiões da memória, mas a gente também entende que as categorias elas não dão conta. Então, quando surge algo que é difícil a gente pensar dentro dessas caixinhas a gente começa a pensar em outras categorias se necessário for”, pontua Hannah.

Até o momento, 30 bairros de Fortaleza foram contemplados com o projeto, dentre eles Mondubim, Barra do Ceará, Sabiaguaba, Pici, Montese, Benfica e Jacarecanga. E para além da Capital, o projeto já visitou os municípios cearenses de Acaraú, Sobral, Fortim, Jaguaribe, Pentecoste, General Sampaio, Caucaia, Maranguape, Aratuba, Limoeiro do Norte, Iracema, Itarema, Horizonte, Almofala, Poranga, Monsenhor Tabosa, Tururu e Aracati.

Dar voz aos que querem falar, ser escuta para que o grito possa ecoar

Melhor do que ler vários documentos e livros, é ouvir o que a senhora que senta na calçada ou o senhor que tem uma vendinha numa rua movimentada tem a dizer sobre a história de seu bairro, sobre como a cada dia acontecem mudanças. E são essas pessoas que o projeto busca ouvir durante as visitas.