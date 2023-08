Prefeitura realiza mutirão de limpeza em rua do bairro Serrinha

Iniciando a partir das 7h30min, a ação, nesta semana, contempla a rua Anita Garibaldi, que tem cerca de 900 metros de extensão. A iniciativa da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) conta com a participação de equipes da Autarquia Municipal de Urbanismo e Paisagismo (UrbFor), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e de Endemias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).



Nesta ação, um efetivo de 18 trabalhadores será colocado à disposição para a realização de varrição, capina e pintura de meio fio da via, contando com o apoio de uma caçamba. Para a intervenção na malha viária, oito profissionais estarão atuando com o apoio de uma caçamba e um rolo compactador.



Para as ações de arborização, a UrbFor disponibilizará oito técnicos e dois veículos para a execução das podas e supressões nas árvores mapeadas, além de distribuir 100 mudas de plantas ornamentais e medicinais.



Também na ação, 25 agentes de combate a endemias visitarão residências e estabelecimentos para instruir os moradores sobre os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika vírus



A AMC estará presente para o controle do trânsito com 12 agentes e orientadores de tráfego. Uma equipe de quatro técnicos da SCSP trabalhará na manutenção da iluminação pública com o apoio de um caminhão.



Veja os trechos que já foram contemplados



01. Av. Coronel Carvalho - 27/01

02. Av. Domingos Olímpio - 03/02

03. Av. General Osório de Paiva - 10/02

04. Av. Aguanambi e Av. Dom Manuel - 17/02

05. Av. Padre Antônio Tomás - 24/02

06. Av. Borges de Melo - 03/03

07. Av. Doutor Theberge - 10/03

08. Av. Santos Dumont - 17/03

09. Av. Murilo Borges e Rua Capitão Aragão - 24/03

10. Av. dos Expedicionários - 31/03

11. Av. Pompílio Gomes - 05/04

12. Av. Presidente Castelo Branco - 14/04

13. Av. Senador Virgílio Távora x Av. Pontes Vieira - 20/04

14. Av. Heráclito Graça x Rua Júlio Ventura - 28/04

15. Av. José Bastos x Av. Américo Barreira 05/05

16. Av. Godofredo Maciel - 12/05

17. Av. Humberto Monte - 19/05

18. Rua Maria Júlia e Rua Raimundo Pinheiro - 26/5

19. Vila do Mar - 03/06

20. Av. Miguel Aragão - 09/06

21. Rua Manuel Galdino - 16/06

22. Rua Santa Lúcia - 23/06

23. Av. José Torres - 30/06

24. Av. da Ecologia – 07/07

25. Rua Capitão Nogueira - 14/07

26. Rua Cônego de Castro - 21/07

27. Avenidas I e J - 28/07

28. Ruas Barra Vermelha, Carícia de Menina e João Paulo das Chagas - 04/08

29. Av. Valparaíso - 11/08

30. Rua Professor Luiz Costa - 18/08