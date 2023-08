Instrutora de surfe é resgatada após ser atingida por prancha, em Fortaleza

Uma mulher de 30 anos foi alvo de um resgate marítimo e recebeu atendimento pré-hospitalar por parte do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE), nessa quinta-feira, 24, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. A vítima, que é instrutora de surfe, foi atingida, acidentalmente, pela prancha de uma aluna enquanto nadava.

Momentos antes do resgate, cerca de 300 integrantes do CBMCE estavam participando do encerramento da Travessia Marítima — eles tinham concluído o nado do trecho marítimo entre a praia do Marina Park e a Praia da Leste.

No instante em que a instrutora sofreu o impacto da prancha, os Bombeiros foram em sua direção. Após ser resgatada, a mulher foi levada para a faixa de areia, onde recebeu atendimento pré-hospitalar de uma ambulância do CBMCE.