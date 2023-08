Pesquisadores se reúnem na Biblioteca do Ceará para debater a história da Saúde

O encontro é uma realização do Grupo de Estudo e Pesquisa em História das Práticas da Saúde e das Doenças (GEPHPSD). Além da Bece, o evento também conta com apoio da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Instituto do Câncer do Ceará (ICC).

Pesquisadores cearenses e de outros estados do Brasil se reuniram nesta quinta-feira, 24, para o “I Seminário de Grupos de Pesquisas da História da Saúde e das Doenças”. O evento, que ocorre na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), das 9 às 20 horas, segue até esta sexta-feira, 25.

A mesa “Produções, Trajetórias e Pesquisas da História da Saúde e das Doenças no Ceará” abriu o evento. Na programação, a vice-coordenadora do mestrado profissional em História da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cláudia Freitas comentou sobre a importância da análise desse campo.

“Assim como tudo na vida, a saúde e a doença são processos históricos. Assim como nós temos outros campos de pesquisa, como história de gênero, como história de social da escravidão, nós temos o campo história da saúde, das doenças. Então é importante que a história se aproprie desse campo e nós estamos aqui exatamente para fortalecer os grupos de pesquisa que existem no Brasil”, declara a pesquisadora.

Cultura popular e saúde

A professora Cláudia Freitas ainda aponta que no percurso da História, os saberes populares "sempre foram eficazes". Ela afirma que esses saberes vêm de uma tradição de uma cultura ancestral e que sabem lidar com os chamados males da alma e com os adoecimentos físicos.

"A gente tem como perspectiva que os saberes populares e os saberes científicos se complementam. Além disso, eles podem nos ajudar, inclusive, a fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS”, conclui.

Com participação de entusiastas e pesquisadores de todo o país, a professora Giovana Lira veio de Recife para prestigiar as discussões. “Eu faço parte do grupo de pesquisa (GEPHPSD). Então, é acolhedor a gente saber que tem gente, muita gente do nordeste, falando sobre isso. Muitas vezes parece que a gente está sozinha no meio de um oceano, nessa área da pesquisa. Foi muito importante pra gente poder fortalecer esses vínculos e pensar numa pós-graduação na área de História, voltada para história da Saúde e das doenças”, aponta a participante.

