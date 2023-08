Alunos da rede municipal e crianças em vulnerabilidade ganham consultas oftalmológicas em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24.08.2023: Estudantes da rede pública de ensino e população em geral, ganham atendimento oftalmológico no Congresso de oftalmologia no Centro de eventos. Crédito: FÁBIO LIMA

Com o objetivo de proporcionar uma saúde ocular de qualidade para crianças em situação de vulnerabilidade em Fortaleza, o projeto "Pequenos Olhares" acontece durante o Congresso Brasileiro de Oftalmologia (CBO), no Centro de Eventos do Ceará. A ação vai até esta sexta-feira, 25, e busca promover atendimentos oftalmológicos para mais de mil estudantes da rede municipal de ensino e crianças em situação de vulnerabilidade. Ao O POVO, o presidente do CBO e médico oftalmologista, Cristiano Caixeta Umbelino, explica que a iniciativa surge da preocupação da comunidade oftalmológica com a saúde ocular infantil, tendo em vista que, entre as principais causas de evasão escolar, estão problemas de visão não identificados precocemente. "A gente entende que entregar à população a possibilidade de poder estudar, levando em consideração que, hoje, uma das principais causas de evasão escolar é por algum problema de visão. E, muitas vezes, as crianças nem sabem que estão nessa condição", argumenta o especialista.