Vacina em Fortaleza: veja postos de saúde abertos neste fim de semana

Para adultos e adolescentes, será exigida a apresentação de documentos originais de identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), além de comprovante de residência atualizado — os jovens que não possuírem RG em mãos devem levar a certidão de nascimento junto com algum documento com foto.

Já as crianças devem apresentar o número do Cartão Nacional de saúde e documento original de identificação com foto. Também vai ser exigida a apresentação de comprovante de residência.

Aqueles que estão com covid-19 poderão receber o imunizante 30 dias depois do diagnóstico — no caso dos assintomáticos, deve-se contar a partir da data do resultado positivo. Por outro lado, não há contra indicação para negativados que apresentem quadro de síndrome gripal.

Vacinação contra a covid-19

1ª dose: crianças a partir de 6 meses

crianças a partir de 6 meses 2ª dose: é necessário conferir, no cartão de vacinação, o prazo definido para a aplicação

é necessário conferir, no cartão de vacinação, o prazo definido para a aplicação 3ª dose: podem receber crianças a partir de 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que tomaram a vacina CoronaVac no esquema primário, além de pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses

podem receber crianças a partir de 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que tomaram a vacina CoronaVac no esquema primário, além de pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses 4ª dose: pessoas maiores de 18 anos que tomaram a terceira dose há quatro meses

pessoas maiores de 18 anos que tomaram a terceira dose há quatro meses Bivalente: população maior de 18 anos que tenha sido vacinada com a primeira e a segunda dose contra a covid-19.

Serviço

Posto de saúde Irmã Cecília Aragão

Endereço: Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape, Fortaleza - CE, 60120-100

Posto de saúde Maurício Mattos Dourado

Endereço: R. Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 60811-690