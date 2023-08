Metade dos trechos de praia em Fortaleza estão impróprios para banho

O município de Fortaleza terá 17 trechos próprios para banho na orla neste fim de semana, aponta boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Há 16 trechos não propícios ao banho.

Dez trechos foram considerados próprios no Setor Leste da cidade. Apenas na Praia do Futuro, oito áreas foram grifadas como propícias — os setores começam na altura da Capela de Santa Terezinha, nos arredores do Posto Guarda-Vidas 9, até a altura da rua Clóvis Mota. As praias da Abreulândia e da Sabiaguaba também estão favoráveis para o banho.

Já o Setor Centro tem quatro trechos adequados — eles vão da Av. Desembargador Moreira até a Av. Almirante Tamandaré. No Setor Oeste, por outro lado, três áreas estão próprias — a da Leste-Oeste até a praia do Pirambu e a da Praia da Formosa.