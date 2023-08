Festa Iemanjá começa nesta segunda-feira, 14, em Fortaleza; veja programação

Também chamada de Rainha do Mar, Iemanjá é padroeira dos pescadores e é considerada a mãe de todos os orixás. No Ceará, a comemoração ocorre no dia 15 de agosto , mesma data do Dia de Nossa Senhora de Assunção, padroeira de Fortaleza.

Orações, chegada e saída de jangadas com agradecimentos e oferendas à Rainha do Mar são algumas das atividades que marcam a tradicional festa de Iemanjá. Na capital cearense, as festividades na Praia do Futuro e na Praia de Iracema começarão às 18 horas desta segunda-feira, 14, e prosseguem até às 18 horas da terça-feira, 15. A celebração é registrada como Patrimônio Imaterial de Fortaleza desde 2018.

De acordo com Graça Martins, gerente da célula de patrimônio imaterial da Secretaria da Cultura de Fortaleza (SecultFor), a festividade começou na Praia do Futuro por causa das dunas, que ajudavam os fiéis a se esconderem. “Era uma festa que sofria perseguição policial, política, de todas as variantes. [Mas], mesmo com toda essa perseguição , a festa nunca deixou de acontecer — além dos anos de pandemia — e, com o passar do tempo, foi se fortalecendo.”

18h - Abertura oficial da Festa de Iemanjá; 19h - Apresentação cultural com Lorena Lyse em “Um canto de amor á Iemanjá”; 19h30 - Apresentação cultural do afoxé Filhos de Oya; 20h30 - Início dos trabalhos mediúnicos em frente ao palco principal - com o Centro Rei Dragão do Mar de Mãe Taquinha de Oya; 21h - Acolhimento das caravanas vindas do interior do Estado; 22h30 - Encerramento no palco principal com a entrega das oferendas para Iemanjá.

Ela, no entanto, acredita que a registro deve ser ampliado a nível estadual . “Existem outras festas no Estado do Ceará. Outras festas em outras praias, em outras cidades. Elas também precisam ser fortalecidas”.

8h - Abertura com o Hino Nacional e o Hino da Umbanda;

9h - Saída do cortejo com a imagem da Rainha do Mar da sede da União Espirita Cearense de Umbanda (Vecum), na Rua Castro Silva, 920 - Centro;

9h às 12h - Cuca Ambiental (programa da Rede Cuca);

10h - Chegada da imagem de Iemanjá ao palco principal;

10h15 - Abertura do evento;

11h - Apresentação cultural do Afoxé Acabaca, com a participação de Ivaldo Paixão;

12h - Início dos trabalhos em frente ao palco principal com o Centro Preta Mandinga do Pai Wagner de iemanjá;

17h - Apresentação do grupo Sarava Sarava Umbanda com Pai Nucelio e entrega das Oferendas para a lemanjá;

18h - Encerramento no palco principal.

Praia de Iracema

Concentração: Av. Historiador Raimundo Girão com Avenida Rui Barbosa (próximo ao Magna Praia Hotel)

8h30 - Coco das Goiabeiras Rainha do Mar;

9h30 - Grupo Cultural;

10h30 - Grupo Cultural Toque de Senzala (60min);

11h30 - Dança cigana com a Cigana Kassandra e a Cigana Shoraya (60min);

12h30 - Acolhida dos terreiros, falas institucionais e chegada da imagem de Iemanjá na jangada;

14h - Gira de Caboclo, Marinheiros, Reis, Rainhas, Príncipes e princesas em homenagem a mãe Yemanjá (180min);

17h - Saída da jangada com as oferendas, com apresentação do cantor “DGAL SOLO”;

18h - Encerramento.