Academia Enem: inscrições para segunda fase são prorrogadas até 20 de agosto

As inscrições para o Academia Enem, abertas inicialmente até a próxima terça-feira, 15, foram prorrogadas. Agora, os interessados em participar do programa podem fazer o cadastro até o próximo dia 20 de agosto, por meio do formulário no portal da juventude da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

O programa chega à sua 11° edição, com cinco mil vagas à disposição dos estudantes que irão prestar vestibular. Devido à ideia de tornar o processo mais democrático, a preferência no preenchimento das turmas é para os jovens da rede pública de ensino.

Os aulões presenciais ocorrem sempre aos sábados e aos domingos, às 13 horas, no Ginásio Paulo Sarasate. Para essa fase, as aulas começam no último fim de semana de agosto, com duração até o dia 8 de outubro.

Para auxiliar os alunos, serão entregues kits com materiais de estudo nos equipamentos da juventude, como a Rede Cuca, a Rede Juv e a Casa de Cultura Digital, entre as datas de 23 e 25 de agosto.

Além das aulas presenciais, os inscritos no Academia Enem poderão se cadastrar na plataforma online do Academia Enem, o FB Online. O ambiente disponibilizará aulas ao vivo, simulados e correção de redação com feedback detalhado para os vestibulandos.