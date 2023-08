Oito avenidas de Fortaleza têm trechos com limites de velocidade diferentes

AMC afirma que as variações de velocidade não são aleatórias, mas baseadas em estudos com o objetivo de salvar vidas

Em Fortaleza, oito avenidas possuem trechos com variação no limite de velocidade. Enquanto a maioria das avenidas foram readequadas inteiramente para o limite de 50 km/h, algumas ainda contam com trechos de 40 km/h, 60 km/h e até 80 km/h. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), três dessas vias são de jurisdição estadual, enquanto o restante é de gestão municipal.

Sob gerência estadual, estão: a av. Osório de Paiva; av. Eng. Santana Júnior, além de parte da av. Godofredo Maciel. Já sob responsabilidade municipal estão a av. Antônio Sales; av. Humberto Monte (no trecho do túnel da av. Bezerra de Menezes), av. Borges de Melo (no trecho do túnel), av. Monsenhor Tabosa (a via inicia com 40 km/h no trecho comercial e com 50 km/h a partir da João Cordeiro) e av. Perimetral (parte com 50 km/h e ainda com trecho de 60 km/h).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma das avenidas mais movimentadas da Capital é a av. Antônio Sales. Começa no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Visconde do Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, e termina no Viaduto Celina Queiroz, localizado no bairro Cocó. Durante boa parte do trajeto, a Antônio Sales mantém o padrão de 50 km/h. Contudo, após o trecho sob o viaduto da av. Almirante Henrique Sabóia, o limite de velocidade é reduzido para 40 km/h.

O piloto de Uber Moto Guilherme Martins, 22, trafega pela av. Antonio Sales quase todos os dias e avalia que a redução de velocidade a partir do trecho foi uma boa estratégia de segurança. “É visto que não acontece muito acidente por aqui. Isso é muito bom pra gente, que trabalha de motoqueiro, mas também para quem usa carro. Eu acho que se permitissem uma velocidade maior seria arriscado ter mais chances de acidentes. Então, não atrapalha, só melhorou.”

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), no caso específico da av. Antônio Sales, que tem 50 km/h na maior parte da sua extensão, a velocidade foi readequada para 40 km/h apenas no trecho debaixo do viaduto onde há ciclofaixa e faixa de pedestres. A medida, implantada em 2015, considerou o alto volume de pedestres e ciclistas na região.