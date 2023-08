Fortaleza terá primeria Marcha em Defesa das Mulheres neste sábado, 5

Crédito: Divulgação/Grupo Mulheres do Brasil

A primeira Marcha em Defesa das Mulheres, movimento em alusão aos direitos femininos, será realizada neste sábado, 5, em Fortaleza. As manifestantes irão se reunir na sede da Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), para caminharem até a Praça Portugal. A caminhada se inicia às 7h30min.

Durante o trajeto, o grupo pretende abordar pautas como a luta contra a violência doméstica e o feminicídio. Também serão discutidas as consequências da desigualdade de gênero, que para o grupo Mulheres do Brasil (um dos apoiadores da iniciativa) é um dos potencializadores dos índices de agressões contra a mulher no Estado.

Leia Mais Acidente entre carros e moto deixa mulher ferida na av. Raul Barbosa

Audiência de conciliação termina sem acordo e motoristas de vans seguem em greve

Três homens viram réus por matar travesti a facadas e pauladas em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em vídeo publicado nas redes sociais da Assembleia, a promotora especial da mulher, Lia Gomes, reforçou a importância da primeira edição do evento.

“É importante que a gente mostre para a sociedade a nossa voz como mulher. Que a gente mostre o nosso repúdio a essa violência gritante, crescente, que vem se instalando aqui no nosso estado e no Brasil também”, disse a deputada, que estende o convite também ao público masculino. “Não é uma marcha só para as mulheres. A gente precisa que os homens se juntem a nós nessa luta.”

No destino final também serão prestados serviços de orientação, medição de pressão, dentre outros.

Para garantir um bom funcionamento, a ação terá apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Patrulha Maria da Penha.