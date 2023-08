Em 5 dias, duas mulheres são encontradas mortas em motéis na Grande Fortaleza

Em menos de cinco dias, duas mulheres foram encontradas mortas em motéis localizados em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF). O último caso foi registrado no domingo, 30, quando uma vítima do sexo feminino foi achada morta em um estabelecimento localizado no bairro Messejana, na Capital.

A causa da morte não foi divulgada. A informação da morte foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Já o caso de quinta-feira, 27, é investigado como feminicídio. O crime aconteceu em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Um homem de 75 anos matou a própria companheira por não aceitar o fim do relacionamento. A vítima foi identificada como Marilze Ferreira de Sousa, de 65 anos. Joatam Deodato Pereira foi preso em flagrante.