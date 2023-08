Vítima de 40 anos é a 4ª mulher da família a ser morta de forma violenta

Dois homens mandaram o companheiro de Fabiana correr e atiraram contra a mulher em via pública

Fabiana de Sousa Alves, de 40 anos de idade, foi morta a tiros na última quinta-feira, 27, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Ela é a quarta mulher da família morta vítima de violência, segundo fontes que terão a identidade preservada.

A mulher caminhava de mãos dadas com o companheiro e os dois foram abordados por uma dupla em uma motocicleta. Os homens teriam mandado o companheiro de Fabiana correr e atiraram contra ela. Ela foi atingida em via pública. Populares relatam ter ouvido vários tiros.

Mãe de dois filhos adultos, Fabiana era querida na comunidade. Não há informações oficiais sobre a motivação do crime.

Devido o clima de medo, as pessoas evitaram dar detalhes sobre os casos de violência que outras mulheres da família de Fabiana foram vítimas.

Maracanaú

Uma outra mulher foi morta em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, quando fazia um trabalho de panfletagem. Priscila Rodrigues de Oliveira, tinha 30 anos de idade.

Outros dois crimes envolvendo vítimas do sexo feminino aconteceram na Barra do Ceará, quando uma mulher foi vítima de feminicídio. Ela foi morta pelo próprio companheiro, que em seguida tentou se matar. O outro caso foi registrado em Caucaia, em que uma mulher foi morta pelo companheiro dentro de um motel, pois este, não aceitava o fim do relacionamento.