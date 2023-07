Conjunto Ceará terá programação infantil com show da Barbie neste sábado

Apresentações voltadas para as crianças, com personagens da Barbie, Turminha do Luccas Neto e Bolofofos, vão animar o bairro Conjunto Ceará neste domingo, 30, em Fortaleza. O projeto "Festival Férias na Praça" ocorrerá na pracinha do UV-3, localizada na avenida H, a partir das 16 horas.

Além dos personagens infantis do Tio Popó Animações, a programação infantil inclui distribuição de picolés, pipoca, algodão-doce e brindes. Haverá atividades de pintura em gesso, escultura de balões, pintura facial, dentre outras.

Serviço

Projeto Férias na Praça

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando: Sábado, 30 de junho, a partir das 16 horas

Onde: Avenida H, na praça do UV-3 - bairro Conjunto Ceará - Fortaleza (CE)

Mais informações: (85) 98908 1372