Fortal 2023 e Halleluya: Agefis registra mais de 80 autos de infração

Durante os dias dos eventos, a Agência de Fiscalização de Fortaleza esteve presente nos locais para garantir a segurança do público

No período de 19 a 23 de julho, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) registrou 83 autos de infração em dois eventos realizados na Cidade: Festival Halleluya, no Condomínio Espiritual Uirapuru, bairro Dias Macedo, e no Fortal 2023, micareta na Cidade Fortal, bairro Manuel Dias Branco. Ao todo, 400 agentes realizaram o monitoramento dos eventos.

A equipe contou com fiscais, auxiliares e motoristas que atuaram ativamente na vigilância sanitária e no controle urbano, coibindo ainda a má conduta no comércio informal.

No Fortal, 97 inspeções foram realizadas, envolvendo carrinhos ambulantes, fornecedores de água e serviços de saúde que estavam no apoio do evento. Foram expedidos 35 autos de infração na micareta e no entorno.

Dentre as infrações, foram registrados casos de descumprimento de autorizações, comércio irregular de mais de 600 garrafas de bebidas, material confiscado por ser proibido em eventos de massa, além do uso de fogos artifício com barulho, que é proibido em todo o município por lei.



Em meio à operação, oito notificações foram lavradas. Dentre as irregularidades encontradas no Fortal, a ausência de rótulos de identificação dos alimentos e datas nas embalagens e a não apresentação de documentos de origem dos fornecedores foram as mais comuns, além de outras questões sanitárias necessárias.

No Festival Halleluya, foram realizadas 85 inspeções que geraram 13 notificações e autos de infração por ausência de materiais obrigatórios nas ambulâncias e posto médico contratados pela equipe do evento.