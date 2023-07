Produções do O POVO são finalistas em prêmio BNB de Jornalismo 2023

Cariri pré-histórico e redução do desperdício de alimentos são temas de matérias do O POVO que concorrem a prêmios de jornalismo

Duas produções do O POVO estão entre as finalistas do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo 2023, divulgadas nesta sexta-feira, 21 de julho. Resultados serão anunciados durante o 29º Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, no dia 27.

As finalistas do O POVO são a reportagem “A economia como caminho para a redução do desperdício”, de Karyne Lane, Irna Cavalcante, Lucas Jansen e Fábio Lima, e o “Especial Cariri Pré-Histórico”, que tem como autores Catalina Leite, Fátima Sudário, Regina Ribeiro, Cristiane Frota, Isac Bernardo e Aurélio Alves. Ambas estão disponíveis na plataforma O POVO Mais.

No último dia 12 de julho, o Banco do Nordeste também divulgou o primeiro lugar do Prêmio Nacional de Fotografia do BNB, que foi concedido ao fotógrafo do O POVO, Francisco Fontenele, pela fotografia "Ceará ocupa a terceira maior geração de energia renovável do Nordeste”, veiculada no dia 25 de fevereiro deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os vencedores das 18 categorias vão receber, ao todo, R$ 234 mil em prêmios. A premiação vai acontecer no dia 27, na sede do Banco do Nordeste em Fortaleza.

A paradoxal coexistência entre fome e desperdício

A reportagem “A economia como caminho para a redução do desperdício”, aborda a coexistência entre fome e desperdício no Brasil, explicando como 26,3 milhões de toneladas da comida produzida anualmente no país acabam sendo descartadas.

LEIA MAIS A economia como caminho para a redução do desperdício

“O texto mostra como a economia pode ser um dos caminhos para a redução da quantidade de alimentos jogada fora, a exemplo da iniciativa da Central de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa) e de alguns restaurantes e supermercados cearenses,” conta Karyne Lane.

Ela explica que a pauta surgiu por sugestão das editoras de Economia, Beatriz e Irna Cavalcante, para abordar a “emergência da fome no Brasil e o paradoxo que vai da colheita à mesa.”

O material, embasado em dados nacionais, vai além do panorama alarmante, aprofundando também o conhecimento sobre as diferentes iniciativas que buscam combater o desperdício. A reportagem também demonstra como evitar o desperdício no ambiente doméstico, que é responsável por 10% do total de comida desperdiçada no Brasil.

“É uma reportagem que evidencia como é possível unir várias das pontas que estão soltas nos extremos desse problema e ajudar a diminuir um cenário que afeta, principalmente, as famílias mais vulneráveis,” conta Karyne.

O fascinante Cariri Pré-Histórico

Debruçando-se sobre o passado, com uma abordagem que integra arqueologia e paleontologia, “Cariri Pré-Histórico” é um especial com quatro reportagens multimídias publicadas entre abril e maio de 2022.

LEIA MAIS Cariri que foi mundo, lago, mar e vida

A repórter Catalina Leite conta que, apesar de ter tomado conhecimento que o Cariri era uma área crucial para a paleontologia quando se mudou para o Ceará em 2017, foi a produção do especial que passou a entender que, na região, existia também uma riqueza arqueológica.

Para a repórter, o Ceará ainda sabe pouco sobre sua herança paleontológica e, especialmente, arqueológica. “A gente nem imagina que aqui existiam dinossauros, pterossauros, da riqueza que foi a ocupação humana na região, da importância dela,” diz Catalina.

Ela conta que o Cariri passou por muitas transformações no passado. “Para conseguir explicar o que o Cariri é hoje, a gente tem que voltar no passado e entender como essa região culmina nessa mistura e encontro incrível de culturas, lendas, histórias e talentos”, afirma.

Para Catalina, o maior aprendizado de produzir o especial é concluir que cultura e ciência são indissociáveis. Ela conta que a ideia para as reportagens surgiu da vontade de apresentar o Cariri, que aos poucos protagonizava o mundo dos fósseis, para exemplificar como uma região cresce, vive e tem futuro a partir do seu passado.

“Acho que materiais desse tipo são importantes justamente para a gente expandir esse conhecimento e garantir que o pessoal tenha acesso ao patrimônio histórico e cultural que a paleontologia e a arqueologia são para o estado e as pessoas que moram nele,” relata a repórter.