Árvore cai e bloqueia trecho da avenida Pontes Vieira, em Fortaleza

Uma árvore tombou na avenida Pontes Vieira, nesta segunda-feira, 17. O tronco e as folhas acabaram bloqueando um trecho da via no sentido da avenida 13 de Maio, próximo ao prédio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP). A via foi desobstruída pelo Corpo de Bombeiros por volta das 13h08.

A árvore estava no canteiro central e tombou para o meio da avenida, impossibilitando a passagem de veículos. Condutores de motos e bicicletas ainda conseguiam ultrapassar o trecho bloqueado por baixo do tronco da árvore, como mostra vídeo do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ajudou na remoção da árvore. Os galhos foram cortados e a via desobstruída por volta das 13h05min.



A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) chegou a bloquear o trecho da via que cruza a avenida Senador Virgílio Távora por conta da queda da árvore. Agentes de trânsito já liberaram a via para os condutores.