"Autógrafo coletivo" reúne escritores e leitores em Fortaleza

Fãs de escritores independentes não raro enfrentam dificuldades para encontrar os autores preferidos. A presença deste grupo não é frequente, seja pessoalmente em feiras literárias, seja por meio das obras em livrarias. Um evento na manhã deste domingo, 16, ajudou com este problema.

O chamado "autógrafo coletivo", em sua segunda edição, foi organizado pela Associação Cearense de Imprensa (ACI) e realizado no terraço da instituição, no Centro de Fortaleza.

No local, autores com os mais variados perfis partilhavam seus trabalhos com o público e entre si. Havia de escritores cujos livros foram lançados por pequenas editoras locais a outros cuja publicação foi feita com recursos próprios.

As faixas etárias também variavam imensamente, com autores jovens no mesmo espaço que outros cuja carreira já remonta a décadas. Entre os estilos e gêneros, prosa e verso, livros infantis e acadêmicos, ficção e biografias.

Para o presidente da ACI, Helly Ellery, a integração entre literatura e jornalismo é de grande importância. Ele argumenta que, nos últimos anos, a imprensa e as artes vêm sofrendo ataques similares. "É muito interessante que a programação [de aniversário da ACI] culmine com essa festa literária", diz ele. "Nós trabalhamos em cima da da sabedoria, do pensar" conclui.

Nilton Almeida, curador do evento, entende o espaço da Associação como "apropriado" para o evento. Responsável pelo acervo da entidade, ele pontua que a ACI tem tanto uma hemeroteca (acervo histórico de periódicos, como jornais e revistas) quanto uma biblioteca.

A ACI abriga também o Plebeu Gabinete de Leitura, que disponibiliza ao público mais de 12 mil livros reunidos ao longo de décadas pela professora e historiadora Adelaide Gonçalves.

"Autógrafo coletivo" reuniu mais de 30 escritores em evento na manhã deste domingo, 16, em Fortaleza Crédito: Bemfica de Oliva

Nilton pontua também que o objetivo da Associação em realizar um evento literário é que as pessoas "conversem, se conheçam, troquem informações". Em relação ao mercado editorial e a "rivalidade" entre fãs de livros físicos e quem prefere os digitais, ele crê não haver motivo para embates.

"A venda de livros físicos não caiu, mas agora as pessoas compram pela internet", argumenta. Adiciona, porém, que "há um público que prefere o digital. Há espaço para ambos, mas é preciso criar condições para que eles cheguem às pessoas".

O problema do acesso às publicações passa pelo fechamento de livrarias — das independentes às grandes franquias. Um dos motivos, na visão dele, seria justamente a falta de diversidade: "livrarias de redes nacionais não vendem autores locais". Nilton, que também é escritor, afirmou ter encontrado diversos percalços ao tentar oferecer suas obras às lojas destas redes em Fortaleza.

As lojas menores, ele pontua, enfrentam dificuldades por terem gastos que, em grandes varejistas, acabam diluídos. "Espaço físico, eletricidade, água, funcionários", elenca Nilton como motivos que levam as obras a, muitas vezes, custarem mais caro nestes espaços.

Coautor de um dos livros em exibição, o diretor de atividades sociais e culturais da ACI, Salomão de Castro tem a mesma visão sobre a dificuldade no acesso a publicações. Salomão, que divide com Nilton a organização do evento, avalia que "uma parcela expressiva da cidade tem preocupação com o fechamento de bibliotecas, livrarias, espaços onde há a circulação do livro".

Segundo ele, apesar disso, os escritores seguem se esforçando para levar as obras ao público. "Houve eventos [literários] bem concorridos ao longo desse semestre", afirma, "e pessoas que procuram o livro e não conseguem, em um primeito momento, vêm para encontrar estes autores".

Apesar disso, para Salomão, "o retrato é bem positivo". Na primeira edição, o evento reuniu 20 escritores. Para este ano, são 34 autores presentes. "A gente vê que as pessoas estão motivadas, e espera que sirva de exemplo para outras entidades", conclui.