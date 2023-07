Choque de horários entre jogo do Ceará e o Halleluya não deve atrapalhar nenhum dos eventos, diz PM

Com efetivo exclusivo de veículos e agentes, festival não irá "dividir" policiamento com outras aglomerações

O plano de operações para a 25° edição do Halleluya 2023 foi apresentado durante a manhã desta sexta-feira, 10, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza. O evento será realizado na próxima quarta-feira, 19, simultaneamente à partida entre Ceará x Vila Nova, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No entanto, a Polícia Militar do Estado do Ceará afirmou, durante a coletiva do festival, que nenhum dos eventos será prejudicado pelo choque de horários.

Ao ser questionada sobre a disposição do efetivo na região, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), informou que mais de 400 agentes irão atuar exclusivamente na segurança do festival entre as noites de 19 e 23 de julho e que o efetivo destinado às partidas de futebol irá funcionar normalmente.

O deslocamento até o estádio também não deve sofrer grandes alterações, já que de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o festejo católico terá ônibus exclusivos, que não irão interferir nas 14 linhas que dão acesso à Arena Castelão.

Além do contingente da PMCE, que irá contar também com motocicletas, viaturas e cavalaria da corporação, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Polícia Civil (PC-CE), estarão presentes no CEU para garantir a segurança do evento.