Primeira mulher a atuar pela Guarda Municipal é homenageada durante aniversário da corporação

Primeira mulher a se tornar agente da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), a inspetora aposentada Aldenir Gomes, 72, foi uma das homenageadas no aniversário do órgão. O evento, realizado na sede da GMF, durante a manhã desta segunda-feira, 10, celebrou os 64 anos da corporação, com o reconhecimento de componentes e autoridades que se destacaram na história da Guarda Municipal.

Entre serviços prestados no Instituto Doutor José Frota (IJF) e na Câmara dos Vereadores, Aldenir passou mais de 37 anos no contingente da GMF. A pioneira na participação feminina na corporação não nega as dificuldades que enfrentou no início de sua carreira, devido ao machismo e ao preconceito de alguns agentes, mas olha orgulhosa para o crescimento das mulheres na Guarda.

“Para mim é uma honra. Eu vejo todas as mulheres hoje, essas mulheres galgando aí os quadros da Guarda Municipal de Fortaleza. Grandes mulheres, guerreiras, trabalhadoras, mas a guerreira pioneira fui eu. Tenho muita felicidade por isso”, afirma a ex-inspetora, que cobra o reconhecimento de mais mulheres que contribuíram para a construção do órgão.

“Queria que tivessem mais mulheres sendo homenageadas. Tem algumas a partir de 88 [quando a Constituição concedeu legitimidade às guardas municipais] que também merecem”, conclui.

Além de Aldenir, outros servidores foram premiados com a medalha 10 de julho, destinada aos componentes da GMF. O nome do prêmio faz alusão à data de criação do órgão em 1959, inaugurado pelo então prefeito de Fortaleza, Manuel Cordeiro Neto, que também dá nome à outra condecoração cedida na festa.

Premiação faz parte da programação de aniversário da GMF

Guarda Municipal entregou medalha 10 de julho a servidores Crédito: Divulgação/Secretaria Municipal de Segurança Cidadã

A solenidade marcou apenas o primeiro dia de uma semana inteira de comemorações. A Guarda irá realizar eventos esportivos e culturais, além de exposições abertas ao público, com o objetivo de aproximar os moradores da capital ao órgão.

A partir da próxima quinta-feira, 13, a GMF irá realizar uma mostra de seus equipamentos, fardamentos e outros materiais utilizados na rotina de trabalho. A exposição vai ocorrer no shopping Iguatemi Bosque, onde o público poderá conhecer tanto as ferramentas de trabalho, quanto um pouco sobre a história da corporação.

O órgão também estará nos terminais da Cidade, com apresentações musicais da Banda Integração Cidadã, composta por guardas e subinspetores da instituição, além da presença do Grupo Especializado Maria da Penha, que irá divulgar o trabalho de prevenção e combate à violência contra a mulher.

Criado no ano passado, o grupamento tem atuado na busca por mulheres em situações de vulnerabilidade que são vítimas dos vários tipos de abusos domiciliares.

“A gente vai buscar principalmente as mulheres que não conseguem denunciar, seja porque têm medo, seja porque não conhecem a rede. Nós conseguimos ir lá e pinçar essas mulheres com nosso efetivo majoritariamente feminino”, afirma a comandante do grupo, subinspetora Aline Vitória.

Confira a programação completa

Cerimônia de formatura na sede Guarda Municipal

Torneio de Tiro

Data: 11/07 (terça-feira)

Horário: 8 às 14 horas

Local: Clube de Tiro

Apresentação da Banda Integração Cidadã no Terminal de Messejana

Data: 11/07 (terça-feira)

Horário: 16 horas

Local: Avenida Perimetral, 650 - Messejana

Travessia Marítima

Data: 12/07 (quarta-feira)

Horário: 6 horas

Local: Praia de Iracema

Apresentação da Banda Integração Cidadã no Anfiteatro da Av. Beira-Mar

Data: 12/07 (terça-feira)

Horário: 16h30min

Local: Av. Beira-Mar, 3620 - Meireles

Exposição da Guarda Municipal de Fortaleza no Shopping Iguatemi Bosque

Data: 13 a 17/07

Horário: 10 às 22 horas

Local: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Apresentações da Banda Integração Cidadã no Terminal da Parangaba

Data: 14/07 (sexta-feira)

Horário: 10 horas

Local: Rua Napoleão Quezado, 10 - Parangaba

Trilha Ecológica

Data: 14/07 (sexta-feira)

Horário: 6 horas

Local: Serra da Pacatuba

Campeonato Esportivo

Data: 16/07 (domingo)

Horário: 8 às 14 horas

Local: Cuca do José Walter, 69 - José Walter