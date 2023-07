Servidores de Fortaleza podem solicitar exames pelo IPM Digital

É possível fazer a solicitação de exames de titulares e dependentes sem se deslocar à sede do Instituto de Previdência do Município (IPM)

Um novo serviço, já disponível na plataforma IPM Digital, permite que beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Servidor do Município de Fortaleza (IPM Saúde) solicitem exames laboratoriais e de imagem por meio do site, sem a necessidade de se deslocarem à sede do instituto.

Para pedir um exame, o servidor municipal deve acessar a plataforma IPM Digital, escolher o exame e o prestador, anexar a requisição em um arquivo de imagem e escrever um pequeno texto para solicitar a autorização.

A nova funcionalidade permite solicitar exames tanto para titulares quanto para dependentes e acompanhar as solicitações, que têm um prazo de até quatro dias úteis para resposta.

Após a autorização, o beneficiário recebe uma pré-senha para o exame e um código de QR code, que deve apresentar ao prestador junto à requisição original, solicitada pelo médico.