Expoevangélica reúne atrações musicais e líderes religiosos no Centro de Eventos

A feira vai acontecer entre os próximos dias 19 e 21, e conta com atrações como Fernanda Brum, Cristina Mel e Nani Azevedo

A 15ª edição da Expoevangélica, evento religioso que deve reunir 20 mil pessoas, entre fiéis, pastores, ministros e artistas gospel, vai acontecer entre os dias 19 e 22 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Para participar do evento é necessário realizar a inscrição gratuita no site da feira e doar 2kg de alimento não perecível, que será encaminhado a instituições cearenses e a missionários no continente africano.

A programação vai acontecer das 14h às 20h, nos dias 19, 20 e 21, e das 10h às 20h no dia 22. O evento terá atrações como Fernanda Brum, Cristina Mel, Eli Soares, Nani Azevedo e Arthur Callazans, entre outros. Além de shows e palestras, também serão realizados o Encontro de Pastores e Líderes, o Encontro de Mulheres e a Expo Infantil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta é a primeira vez que o evento, voltado ao público cristão, acontece nos últimos quatro anos. Segundo a organização da feira, o momento também é uma oportunidade de negócios.



Serviço:

A Expovangélica acontece entre os dias 19 e 21 de julho, no Centro de Eventos do Ceará. Para participar é necessário fazer a inscrição pelo site do evento e doar 2kg de alimento não perecível.