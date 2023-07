"Frouxidão da lei", diz Elmano sobre progressão de regime de chefe de facção

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Governador classificou como "lamentável" decisão que beneficiou Marcos da Silva Pereira, o "Marquim Chinês", apontado como um dos fundadores da facção Guardiões do Estado

Crédito: Divulgação/ Gov. do Ceará/ Thiara Montefusco

O governador Elmano de Freitas (PT) se manifestou sobre a progressão ao regime aberto concedida pela Justiça a Marcos da Silva Pereira, conhecido como Marquim Chinês, de 44 anos. O chefe do executivo estadual classificou a decisão como mostra da "frouxidão da lei".

"Lamentável! Frouxidão da lei, que favorece o crime e a impunidade. Isso precisa ser revisto. Mas as forças de segurança do Ceará continuam trabalhando firme contra a violência. E intensificaremos cada vez mais nossas ações para dar mais segurança aos cearenses", publicou Elmano nas redes sociais. Veja a postagem:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elmano de Freitas (@elmanofreitas)

Como O POVO mostrou nessa terça-feira, 4, Marquim Chinês havia sido condenado a 12 anos e 2 meses de prisão após ser preso em flagrante em 19 de setembro de 2018. Investigações da Polícia Civil apontaram Marcos como um dos fundadores da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e como chefe do grupo na região da comunidade da Verdes Mares, no bairro Papicu.

À época da prisão, a Polícia Civil também divulgou que ele distribuía por mês cerca de 100 quilos de cocaína no Ceará — apesar disso, Marquim Chinês foi denunciado apenas pelos crimes de integrar organização criminosa e receptação.

No regime aberto, Marcos terá de cumprir medidas como permanecer em casa das 22 às 06 horas e nos feriados e não poderá frequentar estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas.