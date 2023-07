Cozinheiro é encontrado morto com sinais de tortura em Fortaleza

O corpo de José Cláudio foi encontrado com os pés e as mãos amarrados em um carrinho de reciclagem. Ele estava desaparecido desde que saiu do trabalho

Um cozinheiro, que estava desaparecido após sair do trabalho, foi encontrado morto com sinais de tortura e lesões de disparo de arma de fogo, nessa quarta-feira, 4. O corpo de José Cláudio de Sousa Almeida, de 42 anos, foi achado abandonado em um carrinho de reciclagem, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Os pés e as mãos da vítima estavam amarrados.

O POVO apurou que Cláudio era conhecido por ser um excelente cozinheiro e não possuía envolvimento com crimes. Ele era querido e os parentes não identificam qualquer motivação para o assasssinato com requintes de crueldade.

O local do achado de cadáver é próximo ao trabalho do cozinheiro, e os familiares acreditam que ele foi interceptado.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local com a Perícia Forense realizando os primeiros levantamentos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi acionada. Em nota, a Secretaria informou que o homem 42 anos foi encontrado com lesões provocadas por um objeto perfurocortante.

"Diligências seguem em andamento pelo DHPP com o objetivo de elucidar o caso bem como identificar e capturar os partícipes do crime", informou o órgão.