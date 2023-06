Secretaria de Fortaleza é investigada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) do Município de Fortaleza é uma das instituições investigadas pela adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A Coordenação-Geral de Fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) divulgou lista contendo 16 processos e 27 instituições que estão sob investigação.

O órgão investiga a pasta municipal no que diz respeito à "verificação de conformidade do tratamento de dados pessoais", ou seja, compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos. A ANPD detalha que os processos de fiscalização que constam na listagem divulgada "possuem documentos preparatórios e, portanto, seu inteiro teor encontra-se com acesso restrito à ANPD e às partes dos processos".

A instituição detalha que o processo de fiscalização existe para "verificar e analisar o cumprimento das obrigações trazidas pela LGPD". Ao longo do processo de fiscalização, a ANPD pode: propor medidas preventivas ao agente regulado para que se adeque às disposições da lei; realizar auditorias; e solicitar informações específicas e detalhadas sobre o tratamento de dados pessoais.

Em outro momento, quando já estão presentes indícios probatórios de infração, o processo administrativo sancionador pode aplicar as sanções determinadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conforme a ANPD.

A divulgação da lista tem o objetivo de dar transparência à sociedade das atividades do órgão e comunicar que o trabalho da fiscalização já vem sendo feito desde a criação da Autoridade, segundo o Coordenador-Geral de Fiscalização, Fabrício Lopes.

Descumprimento à LGPD pode acarretar sanções

A condução dos processos de sanção compete à Coordenação-Geral de Fiscalização da ANPD. O objetivo é "apurar infrações e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso".

As sanções que podem ser aplicadas vão desde advertência — com a indicação de prazo ao agente de tratamento adotar medidas de correção —, bloqueio ou eliminação de dados até multa, que pode chegar ao valor máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), por infração.

A ANPD explica que aplica apenas sanções administrativas. No caso de infrações penais, que constituem crime, a Autoridade comunica as autoridades judiciais competentes para que as devidas medidas sejam tomadas.