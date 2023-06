Barreiras de proteção no viaduto do bairro Antônio Bezerra devem ser finalizadas esta semana

A instalação das barreiras de proteção do viaduto do bairro Antônio Bezerra está próxima de ser concluída. Próximo ao fim do mês de junho, quando se encerra o prazo de entrega, o equipamento instalado para evitar acidentes no local está com a estrutura base montada, mas sem parte da rede de proteção.

A construção se deu a partir do registro de pessoas que caíam por acidente ou que tentavam contra a própria vida. Para Jean Holanda, 48, que há 12 anos trabalha embaixo do viaduto, os casos geravam um sentimento ruim no dia a dia da população. “O ambiente ficava pesado, né? Ficava aquele mal-estar durante o dia, porque é uma vida perdida”, conta o vendedor.

Além da barreira, fitas amarelas, símbolo do mês contra o suicídio, o setembro amarelo, e placas com mensagens de incentivo à preservação da vida foram dispostas ao longo de todo o viaduto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





A saída para a Avenida Mister Hull também está equipada com grades de proteção Crédito: Samuel Setubal

De acordo com o Secretário Municipal de Infraestrutura, Samuel Dias, os trabalhos para a instalação da barreira devem ser concluídos ainda neste mês de junho, com o complemento da rede de segurança nos dois sentidos da via e instalação de placas com frases de incentivo à vida.

Apesar do encaminhamento das obras da barreira, outros problemas como buracos que dificultam a passagem pela calçada do local e tráfego de pedestres entre os carros podem ser encontrados no viaduto que dá acesso ao Vapt-Vupt e ao terminal de ônibus da região.

O POVO procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadadnia (AMC), que afirmou ter um projeto elaborado para revitalizar toda a sinalização do local. A AMC ainda reforça que até o final deste mês serão realizadas a renovação da faixa da pedestres semaforizada e áreas de espera para motociclistas, além das linhas divisórias de fluxo veicular.

Em nota, a Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger) informou que incluirá a recuperação do passeio do equipamento na programação de serviços de infraestrutura do órgão. Ainda de acordo com a pasta, o serviço deve ser iniciado ainda esta semana.