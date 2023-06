Parada pela Diversidade: Prefeitura realiza Pré-Parada na Beira-Mar neste sábado

O evento conta com apresentações artísticas, serviços para a população LGBTQIA+ e uma feira de empreendedorismo, das 17 às 24 horas

Às vésperas da XXII Parada pela Diversidade, a Prefeitura de Fortaleza realiza a Pré-Parada pela Diversidade Sexual no Aterro da Avenida Beira-Mar, próximo ao espigão do Náutico. O evento conta com apresentações artísticas, serviços para a população LGBTQIA+ e uma feira de empreendedorismo, a partir das 17 horas.

As apresentações iniciam a partir das 18h30min com artistas LGBTQIA+ como Stefany Mendes, Cris Rodrigues, Davi Torres, Henrique Vivazz, Renata Gasparetto, Camilly Leycker, Flávia Fontenele, Cláudia Ferraz, Alessandra Oliveira, Natália Torres e Higor DJ.

Durante o evento, acontece a Feira Empreendedora LGBT de Fortaleza, que tem o intuito de oportunizar a autonomia de pessoas LGBTQIA+ com espaços para a venda de produtos e serviços, como também proporcionar momentos de interação , trocas de experiências culturais e artísticas, além de fortalecer a participação política desse público.

Estão participando os empreendedores: @tayday_ayalla_anderson, @guloseimasdathaty, @yabasguias, @goldenpandastore, @adornogc, @kapechinelo, @lalibertestore, @usecookieoatch, @artesdatatii, @mimosarcoiris, @pimentasmolhostomates, @lojautopia.afetiva, Washington Araújo e Jorge Dias Guias.

Já pelas 19 horas, a Secretaria Municipal de Saúde estará no evento oferecendo gratuitamente testes de HIV, sífilis e hepatites virais, além de orientar e distribuir insumos de prevenção sobre saúde sexual para pessoas LGBTQIA+. As iniciativas compõem a estratégia de prevenção de IST Fique Sabendo Jovem. Além disso, será ofertado o autoteste de HIV por meio do projeto A Hora é Agora.

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Guarda Municipal, estará com uma equipe de 48 agentes para realizar o patrulhamento do evento com viaturas, bicicletas, motocicletas e a pé.