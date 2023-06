Fortaleza vai ter evento com batalhas de breaking e de MCs; saiba como participar

Fortaleza será palco, no sábado 1° de julho, da primeira edição do Juv Flow: Batalhas da Juventude. Competição, realizada pela Prefeitura, ocorre no Anfiteatro da Beira-Mar e vai contar com disputa de breaking e de MCs. Inscrições podem ser feitas de forma online.

Evento é realizado por meio da Secretaria Municipal da Juventude e da Rede Juv. Segundo Município, a competição tem como objetivo "engajar os jovens e fortalecer a cultura do hip hop" na Capital.

Para a batalha de MC’s, "oito inscritos" devem entrar na disputa. Se o número de inscritos ultrapassar o limite que foi estabelecido, organização fará um sorteio para escolher competidores.

Já a batalha de breaking ocorre por equipes de, no máximo, cinco participantes. No entanto, "cada competidor" deve realizar uma inscrição individual.

Evento vai ter premiação

De acordo com Prefeitura, os competidores que vencerem a modalidade de breaking devem ganhar passagens e hospedagens "para participar de qualquer competição nacional" ainda em 2023.

Já o MC que levar a melhor na disputa vai ganhar passagem e hospedagem para "assistir ao Duelo Nacional de MCs, que será realizado em Belo Horizonte, no mês de novembro".

Juv Flow: Batalhas da Juventude

Quando: Sábado, 01/07, de 18 horas às 22 horas



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar



Inscrições para as batalhas: https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/juvflow/

Período de inscrição on-line ocorre até o dia 1º de julho. Também será possível se inscrever presencialmente durante o evento.