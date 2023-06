Novos Talentos: curso para estudantes de Jornalismo está com inscrições abertas

O curso, da Fundação Demócrito Rocha, em parceria com O POVO, está com inscrições abertas até o dia 5 de julho. O programa, que capacita estudantes de Jornalismo com aulas práticas e teóricas, é o principal canal de entrada no Grupo O POVO

Alinhar a teoria à prática jornalística, enquanto vivencia a redação, é o objetivo do curso de Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo. Com inscrições abertas até o dia 5 de julho, o programa, que é realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, seleciona alunos a partir do 4º semestre da graduação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, pelo site do curso.



Jovem, curiosa e com sede de aprendizado, a agora repórter da editoria de Cidades do O POVO, Ana Rute Ramires, chegou à redação do jornal em 2016, quando estava no meio da graduação em Jornalismo. Ela fez parte da 19º turma de Novos Talentos e conta que a experiência foi um pilar fundamental para a sua formação profissional.



“Cheguei aqui ainda muito inexperiente. Com as aulas, os debates propostos sobre as pautas que produzíamos e todo o suporte dado pela equipe, pude conquistar aprendizados que me ajudaram a entender como o jornalismo é feito na prática. Fiz parte dos Novos Talentos, depois iniciei o estágio na editoria de Cidades e foi onde me encontrei. Agora, como repórter, percebo a importância que essa experiência teve na minha trajetória”, relata.



Para ingressar no programa, os interessados devem passar pelas etapas da seleção, que consistem em provas de Redação, Língua Portuguesa e Atualidades. Os aprovados finais terão aulas práticas nas editorias do jornal impresso, portal, O POVO+, mídias sociais, O POVO Lab e na rádio O POVO CBN.



Com duração de três meses, o curso oferece também aulas de Redação e Método Jornalístico e de Português Instrumental para Jornalistas, ministradas por Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira.



O jornalista e coordenador do curso de Novos Talentos, Plínio Bortolotti, destaca a importância de o estudante ter contato com a redação do jornal. "O dia a dia da profissão será vivido pelo aluno, na companhia de editores e repórteres experientes, o que o ajudará a ampliar a sua visão sobre a realidade. A teoria que ele estuda na universidade poderá ser verificada na prática, uma experiência que o acompanhará por toda a sua vida profissional", salienta.



Ao ser selecionado para o programa, os alunos participam de reuniões de pauta, cobrem acontecimentos e escrevem textos para o portal e para o impresso do O POVO. As tarefas são orientadas pelos editores.

A jornalista e professora do Novos Talentos, Daniela Nogueira, explica que a oportunidade é, também, a principal porta de entrada para quem deseja ingressar na empresa.



"O curso Novos Talentos é uma oportunidade para que estudantes de Jornalismo possam viver o dia a dia de uma Redação, com todos os desafios que a atividade impõe. Além de ser uma porta de entrada para o Grupo de Comunicação O POVO, é, muitas vezes, o primeiro contato do estudante com o mercado. E isso é transformador", afirma Daniela.

Serviço



Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo

Inscrições: Até o meio-dia de 5 de julho de 2023, pelo site do curso

Outras informações: [email protected]



Calendário dos Novos Talentos 2023.2

- Inscrições: até 5 de julho

- Prova escrita de Português e Atualidades (on-line): 7 de julho

- 2ª etapa – Prova escrita de Redação (presencial): 11 de julho

- Ciclo de Palestras: de 21 a 25 de agosto

- Curso com os 8 selecionados finais: de 30 de agosto a 30 de novembro