Ação em Fortaleza busca informar população sobre alergias

Como parte da Semana Mundial da Alergia 2023, que ocorre entre os dias 18 e 24 de junho, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) no Ceará vai promover uma ação com panfletagem, divulgação de informações sobre alergias, além de oferecer coffee break, no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza.

A ação acontece das 8 às 10 horas desta sexta-feira, 23 de junho, na sala de espera do ambulatório de alergia do hospital. Além da distribuição de material informativo, também serão promovidas conversas e tira-dúvidas com as famílias dos pacientes sobre o assunto.

Neste ano, a Semana Mundial da Alergia tem como tema “Mudanças Climáticas Agravam Alergias: Preparem-se!”, definido pela Organização Mundial de Alergia (WAO), e vai tratar sobre a relação entre as mudanças climáticas e o agravamento de quadros alérgicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a WAO, as doenças alérgicas de vias aéreas são as doenças crônicas mais comuns. A rinite alérgica, por exemplo, pode afetar entre 10% e 50% da população a depender da localização geográfica, já a asma afeta mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Ambas as doenças podem ser agravadas devido às mudanças climáticas.

Como explica a Asbai, as mudanças climáticas estão associadas ao crescimento industrial e ao aumento de poluentes atmosféricos que ocasionam a deterioração da qualidade do ar e podem agravar doenças alérgicas, respiratórias e de pele. Dentre os poluentes, estão poeiras, fumaças, partículas descartadas por motores a diesel, monóxido de carbono e dióxido de enxofre.

Além disso, a Asbai também pontua que a fumaça de tabaco, resíduo agrícola, esterco animal, querosene, carvão, tintas, vernizes e velas são alguns dos causadores de poluição intradomiciliar.

Nas residências, outros causadores de alergia são: óleo de cozinha, ácaros, pelo de animais de estimação, pólen de plantas de interiores e mofo.

Segundo a WAO, é essencial que profissionais de saúde encontrem novas abordagens para o tratamento de alergias e asma, tendo em mente as mudanças climáticas. Com isso, eles podem prevenir o agravamento dos sintomas, ajudando os pacientes a identificar gatilhos e participando na formação de políticas públicas de combate à problemática.