Curso de Libras da Imparh tem inscrições abertas até dia 31 de junho

O curso de libras do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) de Fortaleza está com inscrições abertas, por meio de formulário eletrônico, até o próximo dia 31 de junho. Ao todo, são ofertadas 90 vagas, divididas em três turmas.

Os módulos contam com 60 horas/aula e têm valor de R$ 300, a ser pago em taxa única semestral. As aulas devem ter início no dia 1º de agosto deste ano na sede da Imparh.

Para cursar, não é necessário passar por um processo seletivo e as vagas serão preenchidas por ordem da confirmação presencial das matrículas, ao apresentar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição na Gerência de Extensão do Imparh até o dia 31.

Turmas e Horários

Libras Módulo I: terças e quintas-feiras, das 19 às 21 horas

Libras Módulo II: segundas e quartas-feiras, das 19 às 21 horas

Libras Módulo III: sábados, das 8 às 12 horas



Serviço

Curso de Libras Imparh - inscrições até 31 de junho pelo formulário do curso no Catálogo de Serviços da Prefeitura de Fortaleza.

Valor: R$ 300 (taxa única)

Início das aulas: 1º de agosto