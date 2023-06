Ciclofaixa de Lazer na véspera do Dia dos Namorados: veja percurso

Neste domingo, 11, véspera do Dia dos Namorados, a Ciclofaixa de Lazer terá três rotas disponíveis em Fortaleza, no horário das 6 às 12 horas, em quatro pontos de apoio.

Assim como em outras edições, a ação da Prefeitura de Fortaleza conta com o suporte de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo percurso.

No Centro, no ponto de apoio da Cidade da Criança, serão ofertadas atividades lúdicas com instruções sobre boas práticas de convivência no trânsito, com o minicircuito de bike infantil, além da distribuição de placas de incentivo ao respeito ao ciclista. As ações se iniciam a partir das 8 horas.

O Samu estará nos pontos do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy; Cidade da Criança, no Centro; e no Anfiteatro do Parque do Cocó, no bairro Cocó, com bases montadas.

Os presentes poderão usufruir de alguns serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e, caso necessário, suporte com primeiros socorros.

Já a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) estará no entorno da Igreja de Nossa Senhora Aparecida a partir das 8 horas para a entrega de mudas de plantas medicinais e ornamentais.

Confira as rotas da Ciclofaixa de Lazer



Rota leste

O percurso se inicia no começo da ciclovia da avenida Washington Soares e segue em direção à Cidade da Criança, passando pelo Parque do Cocó. Os ciclistas passarão pela av. Sebastião de Abreu até a rua Andrade Furtado, seguindo pela av. Padre Antônio Tomás, av. Senador Virgílio Távora, av. Antônio Justa, av. Abolição, av. Beira-Mar (podendo acessar pela ciclovia paisagística para o Mercado dos Peixes), av. Historiador Raimundo Girão, e seguindo para a rua Carlos Vasconcelos até a rua Pinto Madeira.



Rota oeste



A rota ligará o ponto de apoio do Parque Rachel de Queiroz à Cidade da Criança e à avenida Beira Mar. O percurso se desenha pela rua Braz de Francesco, av. Bezerra de Menezes, rua Justiniano de Serpa, av. Domingos Olímpio, onde poderá se conectar com a rota sul, pela rua General Sampaio, seguindo pela rua Pedro Pereira até a Cidade da Criança, ou até a rua Carlos Vasconcelos em direção à av. Beira-Mar (ciclovia paisagística), onde se conectará com a rota leste, em direção à Cidade da Criança ou ao Parque do Cocó.



Rota sul



Já a rota sul faz a ligação do ponto de apoio da Praça da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, à Cidade da Criança. Os ciclistas percorrerão a av. Professor Gomes de Matos, rua Jorge Dumar, av. Eduardo Girão, av. da Universidade, seguindo pela av. Domingos Olímpio (podendo se conectar com a rota oeste, em direção à av. Beira-Mar), pela rua Carlos Vasconcelos até a rua Solon Pinheiro, seguindo para a Cidade da Criança e se conectando à rota leste em direção à av. Beira-Mar e ou ao Parque do Cocó.