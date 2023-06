"Juventude na pista" oferece aulas gratuitas de skate em Fortaleza

A partir desta terça-feira, 6 de junho, o "Juventude na Pista", novo programa da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), passa a ofertar aulas gratuitas de skate em Fortaleza para crianças e jovens. Aulas serão realizadas no Cuca Jangurussu, no Cuca Mondubim e na Pista Farol da Juventude.

Para realizar a matrícula, que pode ser feita a partir do início das aulas em cada polo, é necessário ter entre 5 e 29 anos de idade e apresentar documento de identidade. Ao todo, 120 vagas serão ofertadas para os cursos.

No Cuca Jangurussu, a primeira aula será hoje, das 16 às 19 horas. No local, as aulas devem ocorrer semanalmente às terças-feiras.

Já no Cuca Mondubim, as aulas têm início na quarta-feira, 7, e devem ser realizadas sempre às quartas-feiras, no mesmo horário. Por fim, na Pista Farol da Juventude, as aulas serão às quintas-feiras, também a partir das 16 horas, com início na quinta, 8.

Além disso, segundo a Prefeitura de Fortaleza, o programa deverá ser ofertado, a partir de julho deste ano, também nos Cucas José Walter, Pici e Barra.

Promovido pela Rede Cuca, em parceria com a Rede Juv, o programa tem dentre seus objetivos identificar e formar novos talentos do skate, além promover a inclusão e transformação social através do esporte.



Serviço - Juventude na pista

Aulas gratuitas de skate em Fortaleza

Cuca Jangurussu

Aulas às terças-feiras, das 16 às 19 horas (20 vagas)

Primeira aula: 06/06

Cuca Mondubim

Aulas às quartas-feiras, das 16 às 19 horas (20 vagas)

Primeira aula: 07/06

Pista Farol da Juventude

Aulas às quintas-feiras, a partir das 16 horas (20 vagas)

Primeira aula: 08/06

Inscrições podem ser feitas no local no primeiro dia de aulas