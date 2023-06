Artesãs expõem produtos feitos com material reutilizado durante semana do meio ambiente

As peças serão expostas durante a Feira de Sustentabilidade no Shopping Eusébio

Um grupo de artesãs do Centro Humanitário de Amparo à Maternidade (Chama), expõe, entre os dias 5 e a 9 de junho, peças confeccionadas a partir de uniformes reutilizados do Shopping Eusébio. Entre os objetos em exposição estão bolsas, nécessaires, chaveiros, pesos de porta, tapetes, almofadas, luvas térmicas e brinquedos.

A mostra acontece em um estande do Chama na Feira de Sustentabilidade realizada pelo centro comercial. “O projeto surgiu com o intuito de ir além das ações que o shopping já pratica, tentando conscientizar que dentro de nossas casas podemos contribuir com um meio ambiente melhor para nossa família e para nossos sucessores”, explica Romário Martins, gerente de Operações do Shopping.

Ao todo, foram doados cerca de 70kg em material reutilizável para o Chama, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social e oportuniza um meio de vida através do artesanato.

A feira faz parte da programação do Shopping Eusébio para a semana do Meio Ambiente, comemorada mundialmente na primeira semana do mês de junho. O empreendimento também contará com o projeto Programa Shopping Eusébio Sustentável.

A campanha proporciona a troca de resíduos sólidos, que antes seriam descartados na natureza, por produtos de limpeza como detergentes. De acordo com o regulamento da campanha, cada 1g de peso de resíduo de papelão vale 1 ponto. Já 1g de peso de resíduo de plástico equivale a 2 pontos. E 1g de peso de resíduo de alumínio é revertido em 5 pontos. A cada 15 mil pontos acumulados, o cliente pode trocá-los por um detergente de 500ml.

A troca poderá ser realizada nos estabelecimentos do shopping a partir do dia 9 de junho, mediante cadastramento prévio no site do shopping. Outros tipos de itens fora do regulamento não são aceitos no projeto.