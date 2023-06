Dia sem Tabaco: praça em Fortaleza recebe ações educativas

Em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, o Centro de Referência de Políticas sobre Drogas (CRD) promoveu nessa quarta-feira, 31, ações educativas na Praça da Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe, em Fortaleza. O CRD é um órgão vinculado à Secretaria da Proteção Social (SPS), do Governo do Estado.

“A gente tem serviços voltados à emissão de documentos, orientações quanto aos cuidados de saúde bucal, avaliação de saúde bucal com odontólogo, assistente social, psicólogo fazendo atendimento psicossocial. Temos também serviço de vacinação, orientação jurídica e roda de conversa com psicóloga sobre tabagismo”, comenta Lidiane Rebouças, coordenadora de políticas sobre drogas da SPS.

Ao chegarem à praça, moradores da região tiveram acesso a uma avaliação clínica de saúde bucal. Odontólogos forneceram orientações sobre higiene e prevenção de cânceres de boca e pulmão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os fumantes que passavam por esse atendimento foram direcionados para conversar com Cristina Magalhães, responsável pela pasta de tabagismo da área de saúde da Regional 2 de Fortaleza.

“O médico vai fazer a primeira consulta, solicitar exames, prescrever a medicação e orientar que esses pacientes participem de um grupo terapêutico com outras pessoas que também querem parar de fumar. Temos esses três apoios, o médico, a medicação e o grupo, para as pessoas estarem compartilhando suas experiências, o que também acaba ajudando no processo”, explica Cristina.

Jaime de Oliveira foi uma das pessoas atendidas pelos serviços nessa quarta-feira, 31. "'Tô' tentando parar, 'tô' correndo atrás de uma clínica de recuperação, e a dona Socorro aqui do Centro de Referência de Políticas sobre Drogas disse que vai me ajudar. Eu 'tô' correndo pra deixar essa doença”, disse.

“Quase todos os dias eu tento parar, mas, infelizmente, para uma pessoa que mora na rua e não tem apoio, isso se torna uma fraqueza. Vai atrás de se refugiar de um problema mas acaba arranjando outro problema”, continua Jaime.

A ação contou com o envolvimento de entidades dos governos do Estado e do Município, como a Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas do Ceará e a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas de Fortaleza.

“O intuito é que a gente possa mobilizar a população para que ela reflita quanto aos cuidados, mantenha hábitos saudáveis, evite o uso do cigarro e saiba os riscos que esse uso pode trazer”, explica Lidiane Rebouças.

Para além das ações educativas e atendimento de fumantes, foram prestados serviços como orientação para solicitação de Certidão de Nascimento e para emissão de documentos, como CPF e RG. A ação ocorreu das 9 às 16 horas.