Religiosos se reúnem no Ceará para promover a convivência pacífica entre crenças

Fórum sobre Liberdade Religiosa aconteceu neste sábado, 27, com o objetivo de promover o diálogo inter-religioso entre as crenças presentes e a população local

Com a temática "Amai-vos uns aos outros”, o 1º Fórum sobre Liberdade Religiosa aconteceu na manhã deste sábado, 27, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O evento reuniu representantes de diversas religiões em palestras relacionadas ao livre exercício de práticas religiosas.

A programação contou com a presença do Dr. Esdras Cavalcante, advogado e membro da Igreja Adventista; da mestra Patrícia Aragão, psicóloga clínica e suicidóloga; Pai Neto, mestre de cultura tradicional popular do Ceará e membro da Umbanda; e Elder Andrezzo, líder Setenta da área Brasil de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

A necessidade da interação entre as denominações religiosas foi um dos pontos levantados por Marcelo Andrezzo (Elder Andrezzo) como motivação para o estabelecimento do fórum. O encontro foi promovido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para incentivar o diálogo e a convivência pacífica.

“Nós estamos passando por um momento em que parece que a tolerância está diminuindo. Não só em relação à religião, mas a religião também é afetada”, explica Andrezzo, antes de completar: “Precisamos estar atentos para que ninguém seja deixado de lado”.

O assessor parlamentar da deputada estadual Larissa Gaspar, Nick Pereira, também compareceu ao evento e ressaltou o trabalho do legislativo na garantia da livre expressão de crenças.

“Trabalhar com essa plataforma, e no campo do legislativo, é importante para garantir esse acesso à liberdade religiosa. A gente sabe que ela passa pelas questões dos Direitos Humanos, então o parlamento está aberto para isso”, informa.

1º Fórum sobre Liberdade Religiosa: fortalecimento na fé



Membros de diversas religiões participaram do Fórum na Assembleia Legislativa Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

Em entrevista ao O POVO, o mestre de cultura tradicional popular do Ceará, Miguel Ferreira Neto (Pai Neto), representante da Umbanda, confessa que a intolerância religiosa é constante.

“Mas a gente tem que ter um apoio primeiramente na fé e, quando a fé enfraquece, a gente vai buscar apoio psicológico”, explica.

A inauguração da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim) no Ceará foi citada por Pai Neto como mais uma garantia ao livre exercício da fé.



1º Fórum sobre Liberdade Religiosa: direito de exercer a religião é protegido pela Constituição Federal

A liberdade religiosa é um direito garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso VI, apresentado na íntegra a seguir:

“VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”

Além de sua proteção na Constituição brasileira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todo indivíduo “tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos”, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião ou de outra natureza.