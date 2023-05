Parte do teto de residência da UFC desabafa

Estudantes que moram no local relatam que incidente não deixou feridos, mas que as ocorrências de infiltrações no prédio podem ser a causa do desabamento

Uma parte do teto da Residência Universitária 125, da Universidade Federal do Ceará (UFC), situada no bairro Benfica, desabou nessa terça-feira, 23. De acordo com estudantes que moram no local, o incidente não deixou feridos. A instituição de ensino garante que a demanda já está sendo atendida e informa que a previsão é de que o serviço de manutenção seja finalizado ainda no início da próxima semana.

Segundo um dos moradores do prédio, que terá o nome mantido em anonimato, na última terça uma parte do teto de um dos corredores do edifício caiu. No momento do incidente, o aluno estava próximo ao local, que fica em frente a uma sala de estudo, e diz que a ocorrência não deixou feridos.

"Escutei o barulho e fui ver o que tinha acontecido. Ninguém se machucou, mas tinha um risco muito grande. A parte que desabou é um local de intensa movimentação (...) Sempre que alguém sai da sala (de estudo), passa por ali. Além disso, há poucos metros tem uma mesinha com cadeiras, eu mesmo sento lá vez ou outra, se tivesse lá no momento eu com certeza teria me machucado", relata o denunciante.

Ainda segundo o aluno, que mora no local há cerca de um ano, o desabamento ocorreu por conta de infiltrações. "Já notei problemas de infiltração no banheiro do apartamento. Inclusive, já chegamos a ver água escorrendo na lâmpada. Ou seja, por dentro dessa estrutura está tudo misturado, água, energia", diz, completando que o prédio é antigo e que não recebe a manutenção adequada.

Residência apresenta infiltrações e, no início desta semana, parte do teto caiu Crédito: Reprodução

"Eu vivo ali embaixo, jamais imaginaria que estava prestes a cair. Então o que garante que vamos dormir seguros sem que o teto dos apartamentos desabe sobre nossas cabeças?", indaga. Além disso, há relatos de que infiltrações causam rachaduras nas paredes e problemas como falta de energia e de internet.

Essa é a segunda vez em cerca de três anos que problemas são apontados por moradores do edifício, que fica nos arredores da Praça da Gentilândia. Em 2020, conforme noticiado à época pelo O POVO, parte do reboco do teto da varanda de um dos quartos do local caiu. Rachaduras nas paredes também se fizeram visíveis em outros cômodos, assustando estudantes.

Estudantes reclamam de falta de assistência

Temendo um novo desabamento, alunos que residem na moradia universitária procuraram a UFC. O relato dos moradores, contudo, é de que até a noite da quinta-feira, 25, a questão ainda não havia sido resolvida.

"É um processo muito lento pra conseguir que eles venham resolver. Há um formulário para que os residentes escrevam suas demandas, as respostas são enviadas para a PRAE e lá eles vão classificando as demandas por prioridade, mas os critérios dessa classificação são misteriosos, porque as vezes enviam alguém pra consertar uma besteira, mas não enviam para urgências", diz denunciante.

De acordo com outro morador que conversou com O POVO, cujo nome também será mantido em sigilo, alunos estão vivendo sob um sentimento de "insegurança" e "descaso".

"É (um sentimento de) insegurança, acho que talvez seja mais isso (...) E também do descaso, com tanto problema que a gente passa, a gente fica com aquela angústia", diz aluno.

Procurada pelo O POVO, a assessoria da UFC emitiu uma nota informando que soube da ocorrência no mesmo dia em que ela aconteceu e que "deu início às providências em caráter de urgência". A entidade negou que não tenha dado retorno à demanda e garantiu que trabalha para resolver a questão.

"Uma parte do forro de gesso do hall do elevador da residência veio a desplacar devido a uma infiltração proveniente da tubulação de um vaso sanitário existente no pavimento acima do local do incidente. Desde a terça-feira, a equipe de manutenção da UFC está trabalhando para reparar a infiltração e recuperar o gesso danificado", explica órgão em nota.

Confira nota da UFC na íntegra:

"A Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Ceará (UFC Infra) tomou conhecimento da ocorrência ainda na manhã da terça-feira (23) e deu início às providências em caráter de urgência. Portanto, não procede a informação de que não houve retorno à demanda apresentada.

De acordo com a equipe de manutenção da Prefeitura do Campus do Benfica, uma parte do forro de gesso do hall do elevador da residência veio a desplacar devido a uma infiltração proveniente da tubulação de um vaso sanitário existente no pavimento acima do local do incidente. Desde a terça-feira, a equipe de manutenção da UFC está trabalhando para reparar a infiltração e recuperar o gesso danificado. A previsão é que o serviço seja finalizado até segunda-feira (29).

A UFC Infra ressalta que não se trata de um dano estrutural na residência, mas de uma ocorrência pontual. As demandas de manutenção do referido prédio estão sendo atendidas, sempre que solicitadas pela comunidade universitária.

A UFC ressalta, ainda, que o incidente da última terça-feira não tem relação com o ocorrido em 2020, que também foi um problema pontual, logo solucionado".