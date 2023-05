Jiboia é resgatada em telhado de casa no bairro Itaperi, em Fortaleza

A serpente foi identificada pelo proprietário da casa e resgatada pelos bombeiros com uma pinça própria para captura de répteis

Uma jiboia foi resgatada no telhado de uma residência do bairro Itaperi, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 27. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta de 11h15min.

LEIA MAIS | Animais silvestres e influenciadores: bicho não é brinquedo

Os agentes resgataram a serpente sem causar danos, com uma pinça própria para captura de répteis. O animal aparentava estar calmo e ter se alimentado recentemente. Sem ferimentos, foi devolvido ao hábitat natural.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Proprietário da residência, João Batista de Sousa agradeceu o atendimento dos bombeiros. Essa foi a segunda vez que ele precisou acionar o órgão; outra jiboia foi resgatada no quintal dele no início do ano.

Como João Batista fez, o primeiro passo a ser tomado após a identificação de uma serpente em área residencial é afastar crianças e curiosos e acionar o Corpo de Bombeiros, diz o tenente Domingos Neto.

LEIA MAIS | Pescador de 66 anos é resgatado após ficar à deriva em Jericoacoara

Formado em Biologia, o comandante afirma ser comum o aparecimento de jiboias. “Por serem espécies não venenosas, as pessoas tendem a acreditar que não oferecem riscos”, alerta ele. “Porém, podem estar contaminadas com microrganismos que podem ocasionar adoecimento nos humanos”.