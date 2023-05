Parte externa do Aeroporto de Fortaleza fica sem iluminação na noite desta sexta-feira, 26

A parte externa do Aeroporto de Fortaleza ficou sem iluminação na noite desta sexta-feira, 26. De acordo com informações da Fraport Brasil, empresa responsável pela gestão do equipamento, problema ocorreu entre as 17h40min e às 18h15min e não afetou operação aeroportuária.

Populares que estavam no local registraram o momento em que o ambiente, situado do lado de fora do equipamento, ficou escuro. Nas imagens enviadas para O POVO, é possível ver que o problema foi identificado na parte onde está localizada o estacionamento dos ônibus e vans de turismo.

Lado externo do Aeroporto de Fortaleza sem luz Crédito: Repriodução

Em nota encaminhada ao O POVO, a Fraport confirmou a informação e explicou que a iluminação do local não acendeu no horário que deveria, mas frisou que equipe técnica resolveu problema de forma rápida.

"A iluminação do estacionamento de ônibus e vans de turismo do aeroporto não acendeu no horário programado, sendo necessário ligar manualmente. A equipe de manutenção atuou imediatamente e já foi resolvido. Não houve impacto na operação aeroportuária", frisa órgão em comunicado.

A reportagem também procurou a Enel Ceará, distribuidora de energia elétrica no Estado, para saber a respeito da ausência de iluminação, mas órgão respondeu que "não há ocorrências na rede Enel que atende o aeroporto de Fortaleza".