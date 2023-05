Funcionários de duas escolas estaduais em Fortaleza denunciam más condições de infraestrutura

Os colégios estaduais EEFM Noel Hugnen de Oliveira Paiva, no bairro São João do Tauape, e a EEMTI 02 de Maio, no bairro Passaré, passam por problemas na infraestrutura prejudiciais aos docentes e discentes das instituições de ensino. O POVO conversou com funcionários que terão a identidade preservada.

Conforme o relato da fonte do EEFM Noel Hugnen de Oliveira Paiva, as salas de aulas estão há meses sem ar condicionado.



“Como não tem nenhuma ventilação, nós ficamos nas portas e deixamos os alunos, que passam mal, sair para se molhar frequentemente”, diz a fonte.



Além do problema de ventilação, uma parte do teto com risco de desabamento e com diversas quedas de energias.

"Os alunos estão doentes, os pais reclamam, mas não conseguimos repercussão para o caso. No momento, os alunos estão assistindo aula nos corredores pelo chão da escola”, ressalta.



Outra fonte ouvida pela reportagem, que trabalha no EEMTI 02 de Maio, atenta para a mesma situação da falta de ar-condicionado desde o segundo semestre do ano passado.

"A escola passou por reformas, onde algumas salas foram reformadas, algumas receberam ar, mas as turmas do primeiro ano do ensino médio seguem sem", pondera.



Com a reforma, as janelas foram fechadas e, sem a chegada dos aparelhos para a turma citada, os alunos ficam sem qualquer ventilação. “Neste mês de maio, que as temperaturas subiram, a coisa piorou muito. E agora será ainda mais terrível”, revela a outra fonte ouvida pela reportagem.

A fonte revela que, na tentativa de contornar o problema, quando uma sala com ar-condicionado está vaga, todos migram para ela.



As fontes afirmam que levaram todos os transtornos à ouvidoria da Secretaria da Educação (Seduc-CE), no entanto, ambas coincidem em informar que nenhuma providência foi tomada.

Ao O POVO, a Seduc-CE informou que solicitou reforma elétrica, da estrutura do teto das salas de aula e do muro da escola Noel Hugnen. Sobre a escola 02 de Maio, a Seduc informou que a instituição passa por processo de climatização e reformas elétrica e dos espaços.

Leia a nota da Seduc na íntegra:



“A Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) acompanha a situação da escola.

Foi solicitada reforma elétrica e da estrutura do teto das salas de aula, além do muro. O orçamento foi liberado por parte da Secretaria da Educação (Seduc) para a unidade de ensino realizar o processo licitatório para desenvolver os serviços.

As aulas estão ocorrendo com algumas adequações, em ambientes como a sala de leitura. Com relação aos alunos que assistem aulas no corredor, a situação ocorreu durante uma atividade, mas não é a realidade da escola. Foram disponibilizados ventiladores para essas salas.”

“A Escola 02 de Maio passa por um processo de climatização, com implantação de subestação e reformas elétrica e dos espaços, nas turmas de 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio.

O processo segue em sua última fase, que corresponde à climatização das salas de 1ª séries, que contam, no momento, com ventiladores. A gestão escolar tem feito adequações de salas já com aparelhos de ar-condicionado para a realização das aulas.

A Secretaria da Educação solicitou máxima agilidade na resolução dos problemas.”