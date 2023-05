Projeto "Livro Aberto", da OAB-CE, arrecada livros à população carcerária do Ceará

O projeto “Livro Aberto - Remissão de Pena pela Leitura”, da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE), está arrecadando livros para a população carcerária até o dia 31 de maio. O objetivo, além da diminuição da pena, é ajudar os detentos no processo de ressocialização, com a ociosidade, etc. As doações podem ser feitas na recepção da sede da instituição, em Fortaleza.



“A gente sabe que muitos dos detentos não têm oportunidade de trabalho e nem estão fazendo algum curso. Então, existe a possibilidade da recuperação social com a leitura”, explica Márcio Vitor de Albuquerque, diretor de prerrogativas e presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB-CE. “A lei de execução penal prevê, no artigo 126, a possibilidade da remissão, do abatimento de parte da pena ser feito por meio do trabalho ou estudo.”

O processo de abatimento de parte da pena, no entanto, não é tão simples. O detento, após ler um livro, tem um prazo de 21 a 30 dias para apresentar uma resenha ou um relatório de leitura. A atividade, então, é avaliada por um profissional da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc) e, depois, é levado para a vara judicial, onde é avaliado a questão da redução da pena.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O que diz a lei? Que a cada 12 horas de estudo, você pode ter um dia de abatimento da pena. Então, se ele demorar 12 horas para ler um livro [o abatimento] vai ser proporcional. Dependo do tipo de livro e do tamanho da publicação”, explica Márcio. “[O projeto] é para estimular a educação, a ressocialização do preso, a recuperação social, etc. É a questão da dignidade, procurar humanizar o ambiente.”

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), de 2017, cerca de 51,35% da população carcerária não chegou a concluir o ensino fundamental. “A pessoa que vai ter essa oportunidade, é um preso que é selecionado, que já é alfabetizado”, diz o diretor. “São livros [que os detentos] podem acompanhar, de uma profundidade que possa penetrar para a maioria dos presos.”

Serviço

Onde Doar: na recepção da OAB-CE

Endereço: Av. Washington Soares, 800 - Guararapes

Horário: das 8 às 13 horas

Até quando? dia 31 de maio

Tipos de livros aceitos: literatura brasileira (clássica, moderna e romance), literatura estrangeira, bestsellers, religiosos e de autoajuda