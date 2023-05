Homem preso por comércio ilegal de cigarros eletrônicos é solto em audiência de custódia

Preso pela comercialização ilegal de cigarros eletrônicos, Avelino Caldas Spindola foi solto durante audiência de custódia na última sexta-feira, 12. A decisão é da 17ª Vara Criminal da Vara de Audiência de Custódia. Ele foi preso no último dia 10 de maio. A equipe do 27º Distrito Policial realizou a apreensão da carga no bairro Bonsucesso, em Fortaleza.

O homem era proprietário de uma espécie de tabacaria no bairro Bonsucesso. Policiais civis flagraram o momento que ele descarregava uma carga dos produtos. O Ministério Público do Ceará (MPCE) representou pela homologação da prisão em flagrante, mas com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

Foi deferida a liberdade do autuado, no entanto, com o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

A proibição de acesso ou frequência a estabelecimentos destinados a comércio de cigarros eletrônicos. O autuado deve permanecer distante dos locais para evitar o risco de novas infrações.

Além disso, a proibição de manter contato com pessoas relacionadas ao comércio de cigarros eletrônicos, não poderá se ausentar da comarca de Fortaleza e também está proibido de realizar propaganda ou qualquer tipo de divulgação de cigarro eletrônico.

As medidas têm um período de seis meses.